В Бурятии двухлетняя девочка утонула в оросительном канале

Трагедия произошла прямо во дворе дома



Всё случилось воскресенье, 25 июня, в селе Жаргаланта в Селенгинском районе. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра взрослых, утонула в оросительном канале во дворе дома.



В надзорном ведомстве начали проверку, в ходе которой дадут оценку работе органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших гибель ребёнка.



При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результат процессуальной проверки по этому факту.

