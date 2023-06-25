Трагедия произошла прямо во дворе дома
Всё случилось воскресенье, 25 июня, в селе Жаргаланта в Селенгинском районе. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра взрослых, утонула в оросительном канале во дворе дома.
В надзорном ведомстве начали проверку, в ходе которой дадут оценку работе органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших гибель ребёнка.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результат процессуальной проверки по этому факту.
В Бурятии двухлетняя девочка утонула в оросительном канале
Происшествия, Фото:
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