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В Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в бочке

В Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в бочке
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сестра, присматривавшая за ним, отлучилась

В селе Тутура Жигаловского района Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в ёмкости с водой на дачном участке.

Как выяснили полицейские, малыш находился под присмотром 11-летней сестры, пока их мать готовила еду на кухне.

Мальчик купался в ёмкости с водой объёмом 1000 литров. В какой-то момент сестра отлучилась, а когда вновь подошла к бочке, брат уже не дышал.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку. Следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Отметим, семья полная, на учёте в полиции не состоит.

С начала лета в Иркутской области погибли 11 несовершеннолетних. 
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