В Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в бочке

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сестра, присматривавшая за ним, отлучилась



В селе Тутура Жигаловского района Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в ёмкости с водой на дачном участке.



Как выяснили полицейские, малыш находился под присмотром 11-летней сестры, пока их мать готовила еду на кухне.



Мальчик купался в ёмкости с водой объёмом 1000 литров. В какой-то момент сестра отлучилась, а когда вновь подошла к бочке, брат уже не дышал.



Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку. Следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Отметим, семья полная, на учёте в полиции не состоит.



С начала лета в Иркутской области погибли 11 несовершеннолетних.

