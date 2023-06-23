Сестра, присматривавшая за ним, отлучилась
В селе Тутура Жигаловского района Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в ёмкости с водой на дачном участке.
Как выяснили полицейские, малыш находился под присмотром 11-летней сестры, пока их мать готовила еду на кухне.
Мальчик купался в ёмкости с водой объёмом 1000 литров. В какой-то момент сестра отлучилась, а когда вновь подошла к бочке, брат уже не дышал.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку. Следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Отметим, семья полная, на учёте в полиции не состоит.
С начала лета в Иркутской области погибли 11 несовершеннолетних.
В Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в бочке
Происшествия, Фото:
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