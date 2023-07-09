Двое детей доставлены в медицинское учреждение
Днём в воскресенье, 9 июля, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
- По предварительным данным, около 13:30 водитель автомобиля «Тойота Виш» на 22 км. Автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск при выполнении манёвра «обгон» не справилась с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира транспортного средства от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое детей доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
В Бурятии в ДТП погибли два пассажира опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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