В Бурятии в ДТП погибли два пассажира опрокинувшейся «Тойоты»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Двое детей доставлены в медицинское учреждение



Днём в воскресенье, 9 июля, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.



- По предварительным данным, около 13:30 водитель автомобиля «Тойота Виш» на 22 км. Автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск при выполнении манёвра «обгон» не справилась с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира транспортного средства от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое детей доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

