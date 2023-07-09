Ему не выплачивают компенсацию за производственную травму
Читинская транспортная прокуратура проводит проверку по сведениям, опубликованным в СМИ, об отказе в выплате компенсации работнику, получившему травму на производстве.
Установлено, что 4 апреля работник Читинского центра организации работы железнодорожных станций во время разгрузки состава в Чите зажат между поездом и грузовым автомобилем. Он получил тяжёлые производственные травмы.
- По итогам мероприятий будет дана оценка действиям работодателя по соблюдению прав работника на получение компенсаций в связи с травмой на производстве, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Чите работника зажало между поездом и грузовиком
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ему не выплачивают компенсацию за производственную травму
Её ищут наземной группировкой и вертолётом Ми-8
Скончался 24-летний лихач и 14-летняя пассажирка
Двое детей доставлены в медицинское учреждение
Автоавария случилась в Прибайкальском районе
Ребёнок находился дома один
Косолапые переходили федеральную трассу
Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Поиски ведутся на Селенге
Их разыскивает полиция
Полиция ищет свидетелей конфликта
Река Тунка вышла из берегов
Мужчины не могли проехать через разлившуюся реку
Происшествия, 08.07.2023
Причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
Происшествия, 08.07.2023
Животное внезапно выбежало на дорогу