В Чите работника зажало между поездом и грузовиком

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ему не выплачивают компенсацию за производственную травму



Читинская транспортная прокуратура проводит проверку по сведениям, опубликованным в СМИ, об отказе в выплате компенсации работнику, получившему травму на производстве.



Установлено, что 4 апреля работник Читинского центра организации работы железнодорожных станций во время разгрузки состава в Чите зажат между поездом и грузовым автомобилем. Он получил тяжёлые производственные травмы.



- По итогам мероприятий будет дана оценка действиям работодателя по соблюдению прав работника на получение компенсаций в связи с травмой на производстве, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



