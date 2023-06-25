В районе Бурятии под покровом ночи сгорел дом

Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми
Пожар в прибайкальском селе Нестерово произошёл ночью 25 июня. На улице Комсомольская вспыхнул жилой дом.
Возгорание локализовали в 00:35, а в 01:38 его ликвидировали полностью. Пламя уничтожило жилую постройку на площади в 66 квадратных метров. Погибших и травмированных нет, сообщается в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
В доме проживала семья с тремя детьми. Это мальчики 3, 5 и 8 лет. Дети остались без вещей и крыши над головой. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
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Без крыши над головой осталась семья с тремя детьми
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