Пока обнаружить удалось только его вещи
В Курумканском районе Бурятии с прошлой недели ищут 45-летнего местного жителя. Мужчина пропал ещё в среду, 14 июня. Он уехал на велосипеде в село Барагхан – рыбачить на реку Баргузин и не вернулся домой.
В минувшую пятницу в группе «Курумкан-инфо.24/7» сообщили, что сельчанина ищут трое сотрудников МВД и столько же местных жителей. Пока обнаружить удалось только его рубашку и велосипед. Самого рыбака – нет.
В Бурятии ищут таинственно пропавшего рыбака
Происшествия, Фото:
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