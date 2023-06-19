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В Бурятии ищут таинственно пропавшего рыбака

В Бурятии ищут таинственно пропавшего рыбака
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пока обнаружить удалось только его вещи

В Курумканском районе Бурятии с прошлой недели ищут 45-летнего местного жителя. Мужчина пропал ещё в среду, 14 июня. Он уехал на велосипеде в село Барагхан  рыбачить на реку Баргузин и не вернулся домой.

В минувшую пятницу в группе «Курумкан-инфо.24/7» сообщили, что сельчанина ищут трое сотрудников МВД и столько же местных жителей. Пока обнаружить удалось только его рубашку и велосипед. Самого рыбака – нет.

пропавшие без вести поиски

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