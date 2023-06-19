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В Бурятии пропавший рыбак найден мёртвым

В Бурятии пропавший рыбак найден мёртвым
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело мужчины нашли возле реки

Как сообщал «Байкал-Daily», в Курумканском районе Бурятии с прошлой недели искали 45-летнего местного жителя. Ещё 14 июня мужчина уехал на велосипеде в село Барагхан – рыбачить на реку Баргузин, а домой не вернулся.

16 июня сотрудники МВД и сельчане, вышедшие на поиски, обнаружили рубашку и велосипед пропавшего.

Вскоре поиски рыбака завершились. Как сообщает «Курумкан-инфо», мужчина найден мёртвым. Его тело обнаружили около заимки Земле-Нуга возле реки Баргузин.

Точная причина смерти устанавливается. 
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