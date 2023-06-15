Его обнаружили недалеко от места трагедии
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июня в Прибайкальском районе Бурятии в реке Итанца утонул шестилетний ребёнок. Поисками его тела занимались спасатели, в том числе водолазы.
Как выяснилось, мальчик вместе с двумя друзьями переходили мостик в виде большой металлической трубы с узким настилом из досок. На середине моста ребёнок запнулся и упал в реку.
На следующий день, 15 июня, тело мальчика нашли в 600 метрах от места трагедии. Его нашли на дне спасатели, которые вброд исследовали русло, сообщили в следственном управлении.
- Обнаружен сотрудниками добровольной организации «Общества спасения на водах», - уточнили в группе «Прибайкалье-инфо».
Следователи продолжают доследственную проверку.
В Бурятии нашли тело утонувшего шестилетнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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