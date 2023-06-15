В Бурятии ребёнок утонул, упав с опасного мостика

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июня в Прибайкальском районе Бурятии в реке Итанца утонул шестилетний мальчик.
Подробности трагедии раскрыли в следственном управлении СК России по Бурятии. Мальчик жил в селе Итанца. Тем вечером он с другом сперва играл во дворе своего дома. Затем вышли на улицу, встретили ещё одного приятеля и втроём направились к реке на окраине села. Там через реку оборудован мост в виде большой металлической трубы с узким настилом из досок. Дети решили по нему перейти на другой берег, однако примерно на середине моста мальчик запнулся и упал в реку. После его унесло течением.
Друзья бежали за ним по берегу, пока ребёнок не скрылся под водой. После этого дети позвали на помощь взрослых.
Следователи проводят доследственную проверку. Также идут поиски тела погибшего мальчика – к работам привлечены водолазы.