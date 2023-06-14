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Улан-удэнец украл у дорожников 26 брёвен

Улан-удэнец украл у дорожников 26 брёвен
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Деревья лежали у дороги после расчистки территории

Вечером 13 июня житель Улан-Удэ проезжал мимо строящейся автомобильной дороги, где заметил спиленные части деревьев. Они лежали на обочине после расчистки территории. Не раздумывая, он погрузил 26 брёвен в автомобиль и повёз домой.

Ущерб составил около 100 тысяч рублей

Полицейские вскоре поймали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 47-летний улан-удэнец. Он пояснил, что стащил брёвна для личного использования.

- Оставленный во время прокладывания дороги лесоматериал ожидал транспортировки в пункт складирования древесины. Ущерб составил около 100 тысяч рублей. Похищенное изъято и передано в пункт складирования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
кража

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