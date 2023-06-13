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В Улан-Удэ пьяный угонщик после погони ушёл в кусты

В Улан-Удэ пьяный угонщик после погони ушёл в кусты
Происшествия, 
Машину преступник бросил у Богородского острова

В Улан-Удэ сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным угонщиком.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, 9 июня около 4:20 ночи водитель отечественного автомобиля на улице Современная не подчинился требованиям инспекторов об остановке и продолжил движение. Полицейские организовали погоню.

Нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации, водитель пытался скрыться от стражей правопорядка. В итоге он бросил автомобиль около протоки в районе острова Богородский. А сам вместе с приятелем-пассажиром бросился в бегство -через брод. Сотрудники ГИБДД нашли молодых людей, когда они прятались в кустах.

Выяснилось, что автомобиль 27-летний улан-удэнец угнал в 112 микрорайоне, где у друга распивал спиртное. Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения составил 0,90 мг/л.

 

Задержанный пояснил дознавателю, что после ночного гуляния не мог уехать на такси, а потому решил покататься на чужой, припаркованной рядом с многоквартирным домом, машине. Взломав замок входной двери, а затем замок зажигания, он соединил провода, после чего автомобиль завелся. На ночные катания подозреваемый пригласил друга.

- Ранее он был неоднократно судим, в том числе за угон и дважды – за повторное вождение в нетрезвом виде – и отбывал наказание в местах лишения свободы. В целом это пятый случай, когда улан-удэнец сел пьяным за руль, - уточнили в министерстве внутренних дел.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Повторное управление автомашиной в состоянии опьянения». Также злоумышленник привлечён к административной ответственности за невыполнение требования об остановке транспортного средства и за управление авто водителем, лишенным такого права.
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