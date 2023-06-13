Брокер-мошенник обманул жительницу Улан-Удэ









В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведётся следствие.



Полиция рекомендует: чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо проверять документацию компании, остерегаться предложений быстрого и лёгкого заработка в Интернете, посетить тематические курсы прежде, чем совершать финансовые сделки.





5 июня в полицию Октябрьского района поступило заявление от 33-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что в конце мая в мессенджере прочитала объявление об увеличении дохода путём инвестирования. Не раздумывая, горожанка откликнулась на объявление.Спустя время с ней связался «представитель канала» и пояснил, что для начала инвестирования необходимо внести первоначальный платёж в размере 50 тысяч рублей. Этим же вечером улан-удэнка перевела сумму.Аферисты некоторое время поддерживали с ней связь: рассказывали о том, как проходят торги и информировали о «заработанной» сумме. В день выплаты с горожанкой вновь связался «брокер» и сообщил, что для получения заработанных 400 тысяч рублей ей необходимо заплатить «налог» в размере 52 тысяч рублей.Предположив, что она стала жертвой мошенников, женщина связалась с контактным лицом, указанным в канале. Выяснилось, что его владелец также подвергся мошенническим действиям и не имеет доступа к сообществу. Переводить второй раз деньги горожанка не стала и обратилась в полицию.