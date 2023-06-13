Мощный пожар на севере Бурятии хотят локализовать к концу дня

Накануне в Бурятии зафиксировали ещё один новый лесной пожар – в Хоринском районе. Его разожгла сухая гроза. Продолжилась борьба и с двумя огненными очагами, возникшими днём ранее в Баунтовском и Муйском – около посёлка Таксимо.
Возгорание в Баунте уже ликвидировали, в Хоринском районе локализовали. А вот в Муйском тушение затруднено из-за большого количества складированной древесины под линиями электропередач. Они находятся на границе с землями лесного фонда.
- Отработана западная кромка. Возгорание ушло в гору. Работа ведётся вручную. Задействован и лесопожарная техника. Угрозы местному населению нет, – рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев. – Пожар сложный. Прогноз на его локализацию – до конца дня (13 июня).
Всего с огненной стихией в лесах республики накануне сражались 225 человек, включая сотрудников лесной охраны, МЧС и пожарных-десантников. Задействовать пришлось 39 единиц техники. Общая площадь возгораний составила 675 гектаров.
Как сообщал «Байкал-Daily», западную кромку пожара в Муйском районе удалось локализовать. Его площадь, согласно последним данным, составляет 650 гектаров. Он разросся из-за встречного пала.