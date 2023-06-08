Труп он закидал мусором
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве; обвиняемый – 38-летний горожанин.
В феврале 2023 года в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении 42-летнего местного жителя. Спустя недолгое время тело этого мужчины нашли в заброшенном гараже. Убийцу вскоре вычислили.
- Установлено, что в ночь с 6 на 7 февраля в частном доме в Железнодорожном районе между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Мужчина взял нож и нанёс им множественные удары по телу потерпевшего От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Чтобы скрыть следы, убийца выбросил тело в яму заброшенного гаража, расположенного на его участке. А труп сверху закидал бытовым мусором.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Улан-удэнец убил приятеля и выбросил тело в яму в гараже
Происшествия, Фото:
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