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Улан-удэнец убил приятеля и выбросил тело в яму в гараже

Улан-удэнец убил приятеля и выбросил тело в яму в гараже
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Труп он закидал мусором

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве; обвиняемый – 38-летний горожанин.

В феврале 2023 года в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении 42-летнего местного жителя. Спустя недолгое время тело этого мужчины нашли в заброшенном гараже. Убийцу вскоре вычислили.

- Установлено, что в ночь с 6 на 7 февраля в частном доме в Железнодорожном районе между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Мужчина взял нож и нанёс им множественные удары по телу потерпевшего От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Чтобы скрыть следы, убийца выбросил тело в яму заброшенного гаража, расположенного на его участке. А труп сверху закидал бытовым мусором.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 
убийство

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