В Улан-Удэ разыскивают подозреваемую в краже кошелька









Приметы разыскиваемой: европейской внешности, на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост около 165 см, волосы темно-русые (возможно, мелированные).



Была одета: в красную куртку, брюки и ботинки чёрного цвета.



При наличии какой-либо информации об этой гражданке или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(924)352-55-77, 8(924)55-25-169 или 102 (112).





Полиция Улан-Удэ разыскивает подозреваемую в кражах.- Днём 30 мая посетительница аптеки в Октябрьском районе похитила чужой кошелек. Общаясь с провизором, она незаметно забрала забытое предыдущей клиенткой имущество с прикассовой зоны. В кошельке лежали около трех тысяч рублей и банковские карты, которыми злоумышленница впоследствии оплатила покупки в находящихся неподалёку киосках (по ул. Сахьяновой, ТК «Фабричный маркет»), - сообщает МВД по Бурятии.Ущерб составил около 10,5 тысяч рублей.