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В Улан-Удэ разыскивают подозреваемую в краже кошелька

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемую в краже кошелька
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Кошелёк забыла посетительница аптеки

Полиция Улан-Удэ разыскивает подозреваемую в кражах.

- Днём 30 мая посетительница аптеки в Октябрьском районе похитила чужой кошелек. Общаясь с провизором, она незаметно забрала забытое предыдущей клиенткой имущество с прикассовой зоны. В кошельке лежали около трех тысяч рублей и банковские карты, которыми злоумышленница впоследствии оплатила покупки в находящихся неподалёку киосках (по ул. Сахьяновой, ТК «Фабричный маркет»), - сообщает МВД по Бурятии.

Ущерб составил около 10,5 тысяч рублей.



Приметы разыскиваемой: европейской внешности, на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост около 165 см, волосы темно-русые (возможно, мелированные).

Была одета: в красную куртку, брюки и ботинки чёрного цвета.

При наличии какой-либо информации об этой гражданке или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(924)352-55-77, 8(924)55-25-169 или 102 (112).

кража

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