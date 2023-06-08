Женщина шла вдоль дороги
Найдена 35-летняя жительница Улан-Удэ Евгения А., которая ночью 7 июня ушла из дома в посёлке Аэропорт. С ней всё в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вчера около 22:00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что возвращаясь с работы тремя часами ранее, заметил похожую по описанию женщину в районе виадука. Очевидец обратил внимание на то, что она была одета в слишком тёплую, не по погоде, шапку. Горожанка направлялась в сторону Левого берега.
О том, что девушка разыскивается полицейскими, он узнал уже по прибытию домой, увидев в соцсети информацию о её пропаже, и позвонил в полицию. Сведения сотрудник полиции тут же передал супругу пропавшей, который сразу же направился на её поиски. Вскоре в районе села Поселье разыскиваемую улан-удэнку заметил муж.
- Полиция Бурятии благодарит бдительного очевидца за проявленное неравнодушие и содействие розыску, а также выражает благодарность представителям СМИ и администраторам пабликов в соцсетях – за информационную поддержку, - отметили в пресс-службе.
Пропавшую улан-удэнку нашёл её муж
Происшествия, Фото:
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