Размытую селем дорогу в Бурятии расчистят только через сутки





Сразу после схода селевого потка на место отправилась ремонтная бригада. Там ведутся восстановительные работы. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Окинцы на время оказались отрезаны от мира.



- Движение в район приостановлено, объезда нет, – рассказали ранее в республиканском управлении МЧС.



Власти Оки и соседнего Тункинского района организовали информирование населения и оповестили все дежурные службы. Объём сошедшего с гор селя превысил 3000 кубических метров.













В ГКУ «Бурятрегионавтодор» уточнили: трассу расчистят лишь через сутки, в первой половине дня 7 июня – да и то только половину проезжей части. Полная же ликвидация последствий займёт два дня. Работы затрудняет таяние снега – талая вода до сих пор идёт с гор.