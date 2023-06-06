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Размытую селем дорогу в Бурятии расчистят только через сутки

Размытую селем дорогу в Бурятии расчистят только через сутки
Происшествия,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
А чтобы полностью ликвидировать последствия стихии, потребуется два дня

В Окинском районе Бурятии продолжают устранять последствия схода мощного селя. Он обрушился накануне вечером на автодорогу «Монды – Орлик». Её размыло, и там пришлось ограничить движение транспорта.

 
В ГКУ «Бурятрегионавтодор» уточнили: трассу расчистят лишь через сутки, в первой половине дня 7 июня – да и то только половину проезжей части. Полная же ликвидация последствий займёт два дня. Работы затрудняет таяние снега – талая вода до сих пор идёт с гор.

Сразу после схода селевого потка на место отправилась ремонтная бригада. Там ведутся восстановительные работы. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Окинцы на время оказались отрезаны от мира.

- Движение в район приостановлено, объезда нет, – рассказали ранее в республиканском управлении МЧС.

Власти Оки и соседнего Тункинского района организовали информирование населения и оповестили все дежурные службы. Объём сошедшего с гор селя превысил 3000 кубических метров. 





дорога транспорт сель

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