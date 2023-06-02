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Улан-удэнца будут судить за 18 тысяч бутылок палёного алкоголя

Улан-удэнца будут судить за 18 тысяч бутылок палёного алкоголя
Происшествия, 
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

В Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, на складах которого изъяли 18 тысяч бутылок с поддельным алкоголем.

- По версии следствия, с июня 2021-го по июль 2022 года бвиняемый без соответствующей лицензии приобрел, хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию. В дальнейшем он осуществлял её розничную продажу на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Джидинского районов республики, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Отмечается, что всего из незаконного оборота было изъято 18 тысяч бутылок на общую сумму 4,7 млн рублей.

Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершённые в особо крупном размере» и «Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершённые в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу. Наиболее строгое наказание за совершение таких преступлений – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до 1 млн рублей. 
алкоголь контрафактная продукция

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