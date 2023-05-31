В Иркутской области столкнулись теплоходы

В Иркутской области около города Усть-Кут на реке Лена столкнулись теплоходы.
Предварительно установлено, что 31 мая теплоход РТ-482 вытолкал на правый берег реки теплоход «Капитан Каблуков». Первый шёл с баржей, гружённой углём, второй — с баржей, перевозившей плиты.
- В результате произошедшего вытолканный теплоход получил незначительные повреждения борта, пострадавших нет, судовой ход не перекрыт, разлива топлива не обнаружено, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Начата доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». На месте происшествия работают следователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл на реке Лена в Усть-Куте ночью 25 мая – тогда тоже столкнулись два теплохода.