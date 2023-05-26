26 мая

25 мая

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В Иркутской области на реке Лена столкнулись два теплохода

В Иркутской области на реке Лена столкнулись два теплохода
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Пострадавших нет

На реке Лена в городе Усть-Кут Иркутской области столкнулись два теплохода. Инцидент произошёл ночью 25 мая.

Теплоход «Василий Дубровский» с баржей «МП-3331», гружённой трубами, плывя вниз по реке, столкнулся с теплоходом «Сергей Похабов».

- В результате происшествия судна получили повреждения корпуса, пострадавших нет. Разлива топлива не произошло, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. 
теплоход

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