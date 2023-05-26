В Иркутской области на реке Лена столкнулись два теплохода

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Пострадавших нет



На реке Лена в городе Усть-Кут Иркутской области столкнулись два теплохода. Инцидент произошёл ночью 25 мая.



Теплоход «Василий Дубровский» с баржей «МП-3331», гружённой трубами, плывя вниз по реке, столкнулся с теплоходом «Сергей Похабов».



- В результате происшествия судна получили повреждения корпуса, пострадавших нет. Разлива топлива не произошло, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

