Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В Кабанском районе Бурятии возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанное с местным муниципальным предприятием.
Сотрудник МУП ввёл в заблуждение руководителя учреждения о том, что есть угроза выхода медведей на водозаборные сооружения. В связи с этим были заключены фиктивные договоры об охране территории водозабора.
Неправомерно из-за выдуманной угрозы было оплачено 160 тысяч рублей.
- Прокурор района направил материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». Проводится расследование, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии выделили деньги на охрану от несуществующих медведей
Происшествия, Фото:
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