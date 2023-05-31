В Бурятии выделили деньги на охрану от несуществующих медведей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве



В Кабанском районе Бурятии возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанное с местным муниципальным предприятием.



Сотрудник МУП ввёл в заблуждение руководителя учреждения о том, что есть угроза выхода медведей на водозаборные сооружения. В связи с этим были заключены фиктивные договоры об охране территории водозабора.



Неправомерно из-за выдуманной угрозы было оплачено 160 тысяч рублей.



- Прокурор района направил материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». Проводится расследование, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



