30 мая

29 мая

Популярное

В Улан-Удэ появилось видео наезда трамвая на лежащего на рельсах мужчину

В Улан-Удэ появилось видео наезда трамвая на лежащего на рельсах мужчину
Происшествия, 
Наезд произошёл на подъёме в тёмное время суток

Момент наезда трамвая на лежащего на рельсах мужчину попал на видеорегистратор, установленный в транспорте. Видео опубликовало МУП «Управление трамвая».

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл накануне, 29 мая, в центре Улан-Удэ, на улице Балтахинова.

На кадрах видно, что лежащего между рельсов человека издалека не было видно. Когда же он попал в поле зрения, водитель трамвая совершила экстренное торможение.

 
- Водитель трамвая, следуя на остановку «Площадь Советов» применила экстренное торможение из-за лежащего между рельсами человека. Со слов водителя, трамвай двигался на подъём со скоростью 45 км/час, было тёмное время суток, видимость была осложнена светом встречных фар. Заметив человека, лежащего между рельсами, незамедлительно применила экстренное торможение, но учитывая тормозной путь трамвая, человек оказался под передней частью вагона, - отметили в МУП «Управление трамвая».

Чтобы извлечь пострадавшего, вагон подняли. По данным Госавтоинспекции, 42-летний мужчина с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП.

Предположительно, мужчина находился в алкогольном опьянении, уточнили в «Управлении трамвая».

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

трамвай ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии будут судить за убийство 21-летней давности
Жителя Бурятии будут судить за убийство 21-летней давности
Происшествия, 30.05.2023
Долгие годы обвиняемый считался свидетелем по делу
К селу на севере Бурятии подкрался медведь
К селу на севере Бурятии подкрался медведь
Происшествия, 30.05.2023
Он разгуливал по противопожарному разрыву
В Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме
Происшествия, 30.05.2023
Огонь охватил площадь 400 квадратных метров
Три лесных пожара потушили в Бурятии
Три лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 30.05.2023
Общая площадь возгораний превысила 5 га
В Бурятии перевернулся внедорожник
В Бурятии перевернулся внедорожник
Происшествия, 30.05.2023
Пострадала женщина-водитель
В Улан-Удэ мужчина попал под трамвай
В Улан-Удэ мужчина попал под трамвай
Происшествия, 30.05.2023
Из-за мужчины пришлось поднимать вагон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^