В Улан-Удэ появилось видео наезда трамвая на лежащего на рельсах мужчину







- Водитель трамвая, следуя на остановку «Площадь Советов» применила экстренное торможение из-за лежащего между рельсами человека. Со слов водителя, трамвай двигался на подъём со скоростью 45 км/час, было тёмное время суток, видимость была осложнена светом встречных фар. Заметив человека, лежащего между рельсами, незамедлительно применила экстренное торможение, но учитывая тормозной путь трамвая, человек оказался под передней частью вагона, - отметили в МУП «Управление трамвая».



Чтобы извлечь пострадавшего, вагон подняли. По данным Госавтоинспекции, 42-летний мужчина с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП.



Предположительно, мужчина находился в алкогольном опьянении, уточнили в «Управлении трамвая».



В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.



