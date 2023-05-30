Из-за мужчины пришлось поднимать вагон
В понедельник, 29 мая, в центре Улан-Удэ трамвай наехал на лежащего между рельсами мужчину. Произошло это в 22 часа на улице Балтахинова, между остановками «Мемориал Победы» и «Площадь Советов».
Лежащего пешехода заметил водитель трамвая №4, экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.
- Мужчина оказался под передней частью вагона. Трамвай подняли, мужчину извлекли, передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП 42-летний мужчина с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП.
По этой причине с 21:56 до 23:10 было закрыто движение для трамваев маршрутов № 1, 4, 7 с остановки «Лицей» в сторону центра Улан-Удэ. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Трамваи простаивали более часа.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого подобный инцидент был зафиксирован в октябре 2022 года: на улице Терешковой пенсионерка упала и попала под вагон.
В Улан-Удэ мужчина попал под трамвай
Происшествия, Фото:
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