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Жителя Бурятии будут судить за убийство продавщицы

Жителя Бурятии будут судить за убийство продавщицы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца оставил без матери троих маленьких детей

В Заиграевском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего молодого человека, зарезавшего женщину-продавца.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло осенью 2022 года в селе Старый Онохой. Парень приехал и поселился в домой покойной матери. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Посещая в эти дни местный магазин, он понял, что там работает только одна продавщица.

Спустя неделю после приезда решился на убийство. Молодой человек взял с собой складной нож, пришёл в магазин и, выждав, когда продавщица зайдёт в подсобку, последовал за ней. Напал со спины и нанёс ножом множество ударов по различным частям тела.

Женщина в этот момент разговаривала по телефону с напарницей и успела сообщить ей о нападении. Однако травмы оказались слишком тяжёлыми, и от обильной кровопотери раненая скончалась по дороге в больнице.

Убийца же забрал из магазина 28 тысяч рублей, товары, а также сумку жертвы с её личными вещами, кошельком и банковскими картам.

Затем он скрылся, арендовав в пригородном селе частный дом.

1 ноября молодого человека задержали полицейские, когда за Улан-Удэ собирал на поле дикую коноплю. Позже по оперативной информации выяснилось, что задержанный причастен к тому самому разбойному нападению в магазине.

Погибшей было 33 года. Без матери остались трое маленьких детей. Убийство потрясло односельчан, которые отзывались о женщине с большой теплотой. «Солнышко моё, самый светлый и добрый человечек»,
«очень жаль, хорошая была, светлый человек», «Просто не верится даже, что Олечки больше нет. За что? Дорогая, спи спокойной, Ангелочек наш», - оставляли они соболезнования её близким.

Обвиняемый скоро предстанет перед судом. Ему вменяются три статьи Уголовного кодекса – «Убийство сопряженное с разбоем», «Разбой» и «Приобретение без цели сбыта наркотических средств». 
убийство разбой

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