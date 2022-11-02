В Бурятии убили мать троих детей

Убийца с ножом напал на молодую женщину в магазине



Как стало известно «Байкал-Daily», жуткое убийство произошло в Заиграевском районе Бурятии. 31 октября в селе Старый Онохой преступник зарезал молодую женщину. Без матери остались трое маленьких детей.



Эту трагедию бурно обсуждают местные жители. Известно, что женщина работала в магазине продавцом. Прямо на рабочем месте на неё набросился с ножом покупатель. Предположительно, ему не хватало денег на выпивку. Мужчина нанёс продавцу несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места на автомобиле.



Истекающая кровью женщина успела позвонить знакомой соседке, которая живёт рядом с магазином и попросила о помощи. Скончалась пострадавшая по дороге в больницу.



Накануне сотрудники правоохранительных органов опрашивали местных жителей. По предварительной информации, убийца ещё не задержан.



Официально следствие пока не комментирует произошедшее.



Местных жителей до глубины души шокировало жестокое убийство односельчанки. Они оставляют соболезнования в адрес близких погибших в соцсетях:



«Наша Олечка, спи спокойно»,

«Подруга моя, любимая, родная. Солнышко моё, самый светлый и добрый человечек»,

«Олечка, царство тебе небесное очень жаль, хорошая была, светлый человек»,

«Жизнь его накажет, спи спокойно, Оленька»,

«Просто не верится даже, что Олечки больше нет. За что? Твари вы. Дорогая, спи спокойной, Ангелочек наш»,

«Дорогая наша, всеми любима, вежлива, хорошая, спи спокойно. Мы тебя не забудем, ты в наших сердцах навеки. Нам будет тебя не хватать. Светлый добрый наш человек. Соболезную»,

«Мои соболезнования родным и близким, Оля, ну как же так, царствие небесное»,

«Оля, мягких тебе облачков. Соболезную родным и близким...»

