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В Бурятии рыбак попал под «уголовку» за девять рыб

В Бурятии рыбак попал под «уголовку» за девять рыб
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
У молодого человека изъяли сети

В Бурятии проходит первый этап операции «Путина-2023». Он направлен на защиту от вылова соровых видов рыб (сазан, щука, лещ, карась, сом, язь, пелядь, сорога, окунь), которые нерестятся в девяти районах республики. Уже задержаны несколько рыбаков.

Так, 18 мая в Кабанском районе сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего сельчанина. Он при помощи кустарных сетей выловил девять особей соровых видов рыб общим весом 7,5 кг.

- Ущерб, нанесённый водный биологическим ресурсам, составил более 14 тысяч рублей. С места происшествия изъяты рыба, моторная лодка и рыболовная сеть. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» (ч. 1 ст. 256 УК), - сообщили в МВД по Бурятии.


Днём 21 мая на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. В салоне они обнаружили около 20 килограммов рыбы, выловленной в нерестовый период. Ущерб оценён более чем в 30 тысяч рублей.

Полицейские изъяли лодку, рыбу и сети. На 43-летнего водителя возбудили уголовное дело по той же статье.


 

Отметим, второй этап операции «Путина» будет направлен на пресечение незаконной добычи байкальского омуля в нерестовый период.


незаконный вылов браконьерство

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