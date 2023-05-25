В Бурятии рыбак попал под «уголовку» за девять рыб

















Отметим, второй этап операции «Путина» будет направлен на пресечение незаконной добычи байкальского омуля в нерестовый период.





Отметим, второй этап операции «Путина» будет направлен на пресечение незаконной добычи байкальского омуля в нерестовый период.

В Бурятии проходит первый этап операции «Путина-2023». Он направлен на защиту от вылова соровых видов рыб (сазан, щука, лещ, карась, сом, язь, пелядь, сорога, окунь), которые нерестятся в девяти районах республики. Уже задержаны несколько рыбаков.Так, 18 мая в Кабанском районе сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего сельчанина. Он при помощи кустарных сетей выловил девять особей соровых видов рыб общим весом 7,5 кг.- Ущерб, нанесённый водный биологическим ресурсам, составил более 14 тысяч рублей. С места происшествия изъяты рыба, моторная лодка и рыболовная сеть. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» (ч. 1 ст. 256 УК), - сообщили в МВД по Бурятии.Днём 21 мая на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. В салоне они обнаружили около 20 килограммов рыбы, выловленной в нерестовый период. Ущерб оценён более чем в 30 тысяч рублей.Полицейские изъяли лодку, рыбу и сети. На 43-летнего водителя возбудили уголовное дело по той же статье.