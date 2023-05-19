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Директора МУП «Городские маршруты» в Улан-Удэ задержали за взятку

Директора МУП «Городские маршруты» в Улан-Удэ задержали за взятку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексею Кожевникову избрали меру пресечения

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о задержании директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Этот факт подтвердили в мэрии, заявив, что «более подробной информацией не располагают».

Правоохранительные органы дело также не комментировали.

19 мая всё же стало известно, что уголовное дело Кожевникова связано со взяточничеством. Об этом сообщили в Советском районном суде, где директору МУП избрали меру пресечения на время расследования.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова А.Н., обвиняемого по ч.3 ст. 290 УК РФ», - сообщил суд. Это статья «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)».

Под стражей Кожевников будет находиться до 17 июля включительно.

Алексей Кожевников возглавляет МУП «Городские маршруты» уже долгое время – с осени 2013 года. До назначения на пост директора трудился там же главным инженером, а до этого был индивидуальным предпринимателем и работал в нескольких коммерческих фирмах. 
взятка городские маршруты

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