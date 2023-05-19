Алексею Кожевникову избрали меру пресечения
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о задержании директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Этот факт подтвердили в мэрии, заявив, что «более подробной информацией не располагают».
Правоохранительные органы дело также не комментировали.
19 мая всё же стало известно, что уголовное дело Кожевникова связано со взяточничеством. Об этом сообщили в Советском районном суде, где директору МУП избрали меру пресечения на время расследования.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова А.Н., обвиняемого по ч.3 ст. 290 УК РФ», - сообщил суд. Это статья «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)».
Под стражей Кожевников будет находиться до 17 июля включительно.
Алексей Кожевников возглавляет МУП «Городские маршруты» уже долгое время – с осени 2013 года. До назначения на пост директора трудился там же главным инженером, а до этого был индивидуальным предпринимателем и работал в нескольких коммерческих фирмах.
Директора МУП «Городские маршруты» в Улан-Удэ задержали за взятку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Алексею Кожевникову избрали меру пресечения
Работники хотели прогнать косолапого
Мёртвый человек лежал прямо на земле
Мать оставила в машине двух детей без присмотра
Жертвы мошенников перечислили деньги неизвестно кому
Эвакуировать транспорт не предоставлялось возможным
Пьяный мужчина несколько раз ударил его прямо по голове
Полицейские изъяли более 60 машин для майнинга
Молодой человек до смерти забил жертву кулаками
Свалка разрослась в Баргузинском районе
Мошенник пытался продать автомобиль-«конструктор»
Виновника пожара вычислили оперативно
Крупную коммунальную аварию пришлось устранять под покровом ночи
Травмы получил пассажир
У него ещё и нет водительских прав