Малышка погибла, пока её мать пила в гостях
29-летняя жительница Тарбагатайского района Бурятии признана виновной причинение смерти по неосторожности.
Женщина жила в селе Тарбагатай с пятью маленькими детьми и сожителем. Как сообщал «Байкал-Daily», 4 февраля под вечер взрослые вместе с одним ребёнком ушли в гости к соседям, где стали употреблять спиртное. Ещё один мальчик ушёл в гости к другу.
В доме без присмотра матери остались трое малышей. Взрослые долго отсутствовали, в жилище стало холодно, и один из мальчиков решил растопить печь. На поленья в топке он вылил бензин из бутылки, которая стояла на кухне, после чего поджёг спичками. Горючая жидкость вспыхнула, пламя вырвалось наружу, отчего произошло возгорание деревянных конструкций дома.
Два мальчика смогли выбежать на улицу, но внутри осталась 4-месячная девочка, которая погибла.
Приговором суда матери детей назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Жительница Бурятии признана виновной в смерти 4-месячной дочери
Происшествия, Фото:
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