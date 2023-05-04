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Жителю Бурятии вынесли приговор за гибель девяти человек

Жителю Бурятии вынесли приговор за гибель девяти человек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Жертвы погибли, отравившись полученной жидкостью

Иволгинский районный суд в Бурятии назначил 2,5 года лишения свободы мужчине, по вине которого метанолом насмерть отравились девять человек.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в Прибайкальском районе 55-летний житель станции Таловка хранил у себя дома четыре литра технической жидкости, в составе которой было ядовитое вещество – метиловый спирт (метанол). В конце 2021-го – начале 2022 года около полутора литров жидкости он перелил соседу, а остатки отвёз в село Тапхар Иволгинского района, где передал знакомому.

Позже сосед, работая на лесной деляне, употребил вместе с другими рабочими эту жидкость. Они сочли, что это обычный алкоголь.

В результате острого отравления ядовитыми веществами скончались четыре человека из их компании.

Житель села Тапхар также с приятелями употребил жидкость. Вследствие действия метанола скончались пятеро человек.

Мужчина, который раздарил отраву, признан виновным в совершении преступлений по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Приговором суда ему назначено 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.
причинение смерти по неосторожности

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