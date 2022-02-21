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В Бурятии четверо человек насмерть отравились палёным алкоголем

В Бурятии четверо человек насмерть отравились палёным алкоголем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибшим было от 20 до 44 лет

18 февраля в Кабанскую центральную больницу госпитализировали четырёх жителей села Мостовка Прибайкальского района в возрасте от 20 до 44 лет. Всем им поставили диагноз «отравление суррогатами алкоголя». Спустя некоторое время пациенты скончались.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц или более лиц», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, четверо жителей села Мостовка приехали на лесоделяну для заготовки леса. Поздно вечером 17 февраля в лесу в нескольких километрах от села Шергино они выпили некую спиртосодержащую жидкость. Алкоголь купил накануне один из мужчин.

Проснувшись утром, все они почувствовали недомогание. К вечеру состояние ухудшилось. Позже они были доставлены в больницу, где и скончались.

В ходе осмотра жилища была обнаружена и изъята 1,5-литровая пустая бутылка.

Человек, который продал палёный алкоголь, установлен. Ему 54 года, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения под стражу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года в посёлке Тапхар Иволгинского района произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью. В больнице сперва скончались два участника застолья, а через некоторое время – третий.
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