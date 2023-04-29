В Бурятии сквер подвергся вандализму

Неизвестные сломали малую архитектурную форму, повредили скамью в шахматной зоне
Зарегистрирован факт вандализма в сквере Седлецкого в Закаменске.
- Воспользовавшись отсутствием системы видеонаблюдения, неизвестные сломали малую архитектурную форму – «Грибок», повредили скамью в шахматной зоне, - сообщают в группе «Закамна-инфо.24/7».
В городской администрации жителей призвали бережно относиться к благоустроенным общественным пространствам.
- Сквер - результат стараний инициативных жителей, администрации города и района. Мы вместе с вами мечтали об этом, вместе создавали проект, учитывали каждое замечание и предложение, и именно с вашим участием он был реализован. Давайте сохраним то, что сделано, на долгие годы для вас и ваших детей, - обратились в мэрии.
В группе также напомнили, что при выявлении фактов вандализма следует сообщать по телефонам полиции: 102 или 112.
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Происшествия, Фото:
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