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В Улан-Удэ пьяный водитель требовал переводчика и кидался на полицейских

В Улан-Удэ пьяный водитель требовал переводчика и кидался на полицейских
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
«Шоу», которое устроил пьяный водитель, записано на видео

В Улан-Удэ пьяный водитель внедорожника требовал у сотрудников ГИБДД переводчика, говоря при этом на чистейшем русском языке. «Шоу» закатил 30-летний мужчина, который ехал пьяным на «Тойоте Лэнд Крузер».

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, инспекторы ДПС заметили автомобиль во время ночного дежурства на проспекте 50-летия Октября. Водитель неуверенно двигался по проезжей части, опасно маневрировал и нарушал правила дорожного движения. На требование полицейских об остановке водитель не отреагировал, продолжил движение, но всё же остановился через несколько метров.

Выяснилось, что за рулём находился 30-летний горожанин.

- Поведение водителя и исходящий от него запах алкоголя указывали на то, что он находится в состоянии опьянения. Во время процедуры освидетельствования мужчина стал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, потребовал адвоката и переводчика. Отметим, что мужчина родился и постоянно проживает на территории страны, - рассказали в министерстве внутренних дел.

 
Полицейские при помощи алкотестера провели освидетельствование водителя. Прибор показал результат 0,63 мг/л. Водитель не согласился с результатами освидетельствования и оказал сопротивление полицейским. Он размахивал руками и ногами, пытался убежать, матерился и хватал автоинспекторов за форму.

На неоднократные требования сотрудников ДПС успокоиться нетрезвый горожанин не реагировал. В связи с этим на него надели наручники и в таком виде доставили в наркодиспансер для освидетельствования. Однако и там мужчина отказался проходить процедуру.

В итоге в отношении нарушителя автоинспекторы составили административный материал по статье 12.26 КоАП РФ. Также он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ - за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте 2022 года в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали пьяного неадекватного водителя. Он истошно орал и закатил «шоу» с картинным падением в обморок.

алкогольное опьянение водители ГИБДД

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