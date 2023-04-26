В пригороде Улан-Удэ в ДТП погибла девушка







Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 20 апреля в Северо-Байкальском районе. Там

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 20 апреля в Северо-Байкальском районе. Там погиб 18-летний парень, ехавший на мотоцикле

Сегодня утром в пригороде Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero, не имеющий права управления транспортным средством, следуя со стороны посёлка Аэропорт в направлении села Сотниково, при обгоне совершил столкновение с попутно двигавшейся Toyota Corolla Fielder. После чего, не справившись с управлением, совершил опрокидывание.В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка Mitsubishi. По имеющимся сведениям, она не была пристегнута ремнём безопасности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции.