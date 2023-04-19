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Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам 10 млн рублей

Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам 10 млн рублей
Происшествия, 
Мужчина попался на самую распространённую схему обмана

На севере Иркутской области 61-летний мужчина лишился более 10 миллионов рублей.

Его обманули по банальной схеме: звонившие лжесотрудники банка убедили жертву в том, что на его сбережения покушаются преступники и необходимо перевести свои деньги на «безопасный» счёт.

- В результате у потерпевшего похитили более 10 миллионов рублей. Под данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

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