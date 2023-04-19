Мужчина попался на самую распространённую схему обмана
На севере Иркутской области 61-летний мужчина лишился более 10 миллионов рублей.
Его обманули по банальной схеме: звонившие лжесотрудники банка убедили жертву в том, что на его сбережения покушаются преступники и необходимо перевести свои деньги на «безопасный» счёт.
- В результате у потерпевшего похитили более 10 миллионов рублей. Под данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам 10 млн рублей
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