Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам 10 млн рублей

Мужчина попался на самую распространённую схему обмана



На севере Иркутской области 61-летний мужчина лишился более 10 миллионов рублей.



Его обманули по банальной схеме: звонившие лжесотрудники банка убедили жертву в том, что на его сбережения покушаются преступники и необходимо перевести свои деньги на «безопасный» счёт.



- В результате у потерпевшего похитили более 10 миллионов рублей. Под данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



