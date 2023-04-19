Бездомный пёс напал на ребёнка, идущего в школу
В октябре 2022 года в городе Усть-Илимск на 10-летнего ребёнка напала и покусала бездомная собака. Инцидент произошёл, когда мальчик шёл из дома в школу.
Прокуратура направила в суд иск к администрации города с требованием о взыскании компенсации морального вреда, причинённого ребёнку в результате укуса безнадзорного животного.
Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу школьника в лице его законного представителя компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
В Иркутской области школьнику выплатят 20 тысяч за нападение собаки
Происшествия, Фото:
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