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В Иркутской области школьнику выплатят 20 тысяч за нападение собаки

В Иркутской области школьнику выплатят 20 тысяч за нападение собаки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бездомный пёс напал на ребёнка, идущего в школу

В октябре 2022 года в городе Усть-Илимск на 10-летнего ребёнка напала и покусала бездомная собака. Инцидент произошёл, когда мальчик шёл из дома в школу.

Прокуратура направила в суд иск к администрации города с требованием о взыскании компенсации морального вреда, причинённого ребёнку в результате укуса безнадзорного животного.

Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу школьника в лице его законного представителя компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

собаки

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