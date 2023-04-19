В Иркутской области сгорело придорожное кафе

Огонь охватил 1200 квадратных метров



Крупный пожар произошёл ночью 19 апреля в посёлке Баяндай в Иркутской области. Там сгорело придорожное кафе.



- Сообщение о возгорании в кирпичном одноэтажном строении на улице Шоссейная в Баяндае поступило в пожарно-спасательную службу в половине третьего часа ночи. Очевидцы сообщали о том, что горит кровля кафе. К месту пожара были направлены три пожарных расчёта и добровольные пожарные команды с тяжелой инженерной техникой. Из здания самостоятельно эвакуировался сторож. Пострадавших нет. Из-за плотной застройки и сильного ветра огонь быстро охватил всё здание, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Пожар тушили час. В 3:39 открытый огонь был ликвидирован.



Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. От огня спасены соседние кафе и автосервис.



На месте пожара работают дознаватели МЧС, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Предполагаемая причина возгорания – электротехническая.

