Мужчине назначили обязательные работы
63-летний житель Шелехова признан виновным по статье Уголовного кодекса о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения».
- В июне 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за управление мопедом марки «Хонда Лиан» и двигался по улице Карьерная села Олха. Здесь его остановили сотрудники ГИБДД, которые в дальнейшем инициировали уголовное преследование, поскольку мужчина ранее привлекался к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Суд назначил мужчине 180 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на 1 год 6 месяцев. Также в доход государства конфискован мопед «Хонда Лиад».
Решение суда уже вступило в законную силу.
У жителя Иркутской области конфисковали мопед за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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