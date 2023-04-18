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У жителя Иркутской области конфисковали мопед за пьяную езду

У жителя Иркутской области конфисковали мопед за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине назначили обязательные работы

63-летний житель Шелехова признан виновным по статье Уголовного кодекса о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения».

- В июне 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за управление мопедом марки «Хонда Лиан» и двигался по улице Карьерная села Олха. Здесь его остановили сотрудники ГИБДД, которые в дальнейшем инициировали уголовное преследование, поскольку мужчина ранее привлекался к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Суд назначил мужчине 180 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на 1 год 6 месяцев. Также в доход государства конфискован мопед «Хонда Лиад».

Решение суда уже вступило в законную силу.
конфискация алкогольное опьянение

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