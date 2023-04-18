У жителя Иркутской области конфисковали мопед за пьяную езду

Мужчине назначили обязательные работы



63-летний житель Шелехова признан виновным по статье Уголовного кодекса о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения».



- В июне 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за управление мопедом марки «Хонда Лиан» и двигался по улице Карьерная села Олха. Здесь его остановили сотрудники ГИБДД, которые в дальнейшем инициировали уголовное преследование, поскольку мужчина ранее привлекался к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Суд назначил мужчине 180 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на 1 год 6 месяцев. Также в доход государства конфискован мопед «Хонда Лиад».



Решение суда уже вступило в законную силу.

