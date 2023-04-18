На пожаре в девятиэтажке в Братске погибли двое мужчин









17 апреля в девятиэтажном доме на улице Комсомольская в городе Братск произошёл пожар, унёсший жизни двух мужчин. Ещё один получил отравление угарным газом и был госпитализирован.Вечером жильцы многоквартирного дома коридорного типа почувствовали сильный запах гари на восьмом этаже. Об этом в 22:25 они сообщили в пожарную охрану.До приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли 20 человек. Но жильцы верхних этажей оказались заблокированными в своих квартирах – выйти им не позволило сильное задымление.- Звенья газодымозащитной службы работали по двум направлениям: на спасении людей и ликвидации пожара. С помощью спасательных устройств они эвакуировали в безопасное место пять человек, включая троих детей. Проводилось контрольное вскрытие квартир на восьмом и девятом этажах для проверки на наличие жильцов. Одновременно с этим в окно квартиры, где произошёл пожар, была подана автолестница. Через окно удалось эвакуировать и спасти жизнь 36-летнего мужчину, получившего отравление угарным газом, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.В квартире на полу пожарные обнаружили погибших мужчин. Им было 42 года и 25 лет.В квартире огонь уничтожил домашние вещи на площади 10 квадратных метров.Дознаватели МЧС в качестве наиболее вероятной причины возгорания назвали короткое замыкание электропроводки - соединения были выполнены с многочисленными нарушениями.