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На пожаре в девятиэтажке в Братске погибли двое мужчин

На пожаре в девятиэтажке в Братске погибли двое мужчин
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Самостоятельно эвакуировались 20 жильцов дома

17 апреля в девятиэтажном доме на улице Комсомольская в городе Братск произошёл пожар, унёсший жизни двух мужчин. Ещё один получил отравление угарным газом и был госпитализирован.

Вечером жильцы многоквартирного дома коридорного типа почувствовали сильный запах гари на восьмом этаже. Об этом в 22:25 они сообщили в пожарную охрану.

До приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли 20 человек. Но жильцы верхних этажей оказались заблокированными в своих квартирах – выйти им не позволило сильное задымление.

- Звенья газодымозащитной службы работали по двум направлениям: на спасении людей и ликвидации пожара. С помощью спасательных устройств они эвакуировали в безопасное место пять человек, включая троих детей. Проводилось контрольное вскрытие квартир на восьмом и девятом этажах для проверки на наличие жильцов. Одновременно с этим в окно квартиры, где произошёл пожар, была подана автолестница. Через окно удалось эвакуировать и спасти жизнь 36-летнего мужчину, получившего отравление угарным газом, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В квартире на полу пожарные обнаружили погибших мужчин. Им было 42 года и 25 лет.


В квартире огонь уничтожил домашние вещи на площади 10 квадратных метров.

Дознаватели МЧС в качестве наиболее вероятной причины возгорания назвали короткое замыкание электропроводки - соединения были выполнены с многочисленными нарушениями.

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