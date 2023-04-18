В Иркутской области полицейские задержали «целительницу»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина выкрала у пенсионера 200 тысяч рублей



В Слюдянке полицейские задержали «целительницу», подозреваемую в хищении порядка 200 тысяч рублей у пенсионера.



Жертвой мошенницы стал 88-летний мужчина.



- Со слов потерпевшего, он возвращался домой из поликлиники и познакомился на улице с женщиной, после чего пригласил ее к себе в гости. В процессе беседы подозреваемая узнала о наличии у пожилого мужчины проблем со здоровьем. Оказавшись в квартире, лжецелительница уверила пострадавшего, что вылечить недуг возможно только при помощи снятия порчи с «нечистых» сбережений, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



По требованию гадалки хозяин передал ей около 200 тысяч рублей. Проведя «очищающий» обряд, она вернула деньги обратно. Но узнав, где хранятся накопления мужчины, позже она отвлекла жертву и выкрала их.



Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую 33-летнюю ангарчанку. Она признала свою вину и созналась в содеянном. Во время личного досмотра оперативники изъяли часть от украденной суммы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

