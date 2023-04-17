В Иркутской области подросток, взявший мотоцикл без спроса, попал в ДТП













Днём 16 апреля в посёлке Мегет Ангарского городского округа произошло ДТП.По предварительной информации, водитель «Тойоты Платц», выезжая со двора на улицу, не убедился в безопасности манёвра, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Регулмото Атлет». Мотоциклом управлял 17-летний подросток.В результате столкновения несовершеннолетний водитель получил травмы и был госпитализирован в Ангарскую городскую больницу.- Известно, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а у его водителя отсутствует водительское удостоверение. Как сообщил сам подросток, он находился в гостях у родственников и транспорт взял без разрешения взрослых, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.