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В Иркутской области подросток, взявший мотоцикл без спроса, попал в ДТП

В Иркутской области подросток, взявший мотоцикл без спроса, попал в ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Юноша был госпитализирован в больницу

Днём 16 апреля в посёлке Мегет Ангарского городского округа произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель «Тойоты Платц», выезжая со двора на улицу, не убедился в безопасности манёвра, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Регулмото Атлет». Мотоциклом управлял 17-летний подросток.

В результате столкновения несовершеннолетний водитель получил травмы и был госпитализирован в Ангарскую городскую больницу.

- Известно, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а у его водителя отсутствует водительское удостоверение. Как сообщил сам подросток, он находился в гостях у родственников и транспорт взял без разрешения взрослых, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 




ДТП мотоциклы

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