Телефонного мошенника в Иркутской области приговорили к семи годам

Мужчина совершил более 20 мошенничеств, сидя за решёткой



В Иркутской области телефонного мошенника приговорили к семи годам лишения свободы. Мужчина с февраля по сентябрь 2021 года совершил более 20 мошенничеств, а также похитил денежные средства с банковского счёта. Общий ущерб потерпевшим составил около 500 тысяч рублей.



- Осуждённый, находясь по месту отбывания наказания в исправительной колонии №7 в Саратовской области, незаконно приобрел два сотовых телефона и сим-карты. Согласно разработанной преступной схеме, мошенник звонил в различные государственные учреждения, расположенные в нескольких регионах. Мужчина представлялся сотрудником надзорного органа, где сообщал ложную информацию о предстоящей проверке и просил перевести денежные средства на необходимые затраты в связи с приездом проверяющих, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчина получил семь лет в колонии строгого режима.



