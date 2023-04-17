В Иркутской области «УАЗ» с водителем затонул на 40-метров глубине

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поисками тела займутся водолазы



На Усть-Илимском водохранилище в Иркутской области провалился под лёд и утонул автомобиль «УАЗ Патриот». Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, 46-летний водитель внедорожника погиб.



Трагедия произошла в воскресенье, 16 апреля. В экстренные службы обратился пассажир, оставшийся на берегу.



По его словам, в районе села Подъеланка водитель, несмотря на запрещающие знаки, решил пересечь акваторию водохранилища. Автомобиль затонул в 500 метрах от берега. Толщина льда в месте происшествия - около 30 сантиметров, состав его неоднороден. Сейчас лёд активно разрушается.



В итоге автомобиль вместе с водителем затонул на большой глубине – около 40 метров. К поискам тела планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда.

