Поисками тела займутся водолазы
На Усть-Илимском водохранилище в Иркутской области провалился под лёд и утонул автомобиль «УАЗ Патриот». Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, 46-летний водитель внедорожника погиб.
Трагедия произошла в воскресенье, 16 апреля. В экстренные службы обратился пассажир, оставшийся на берегу.
По его словам, в районе села Подъеланка водитель, несмотря на запрещающие знаки, решил пересечь акваторию водохранилища. Автомобиль затонул в 500 метрах от берега. Толщина льда в месте происшествия - около 30 сантиметров, состав его неоднороден. Сейчас лёд активно разрушается.
В итоге автомобиль вместе с водителем затонул на большой глубине – около 40 метров. К поискам тела планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда.
В Иркутской области «УАЗ» с водителем затонул на 40-метров глубине
Происшествия, Фото:
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