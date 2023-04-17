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В Иркутской области «УАЗ» с водителем затонул на 40-метров глубине

В Иркутской области «УАЗ» с водителем затонул на 40-метров глубине
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Поисками тела займутся водолазы

На Усть-Илимском водохранилище в Иркутской области провалился под лёд и утонул автомобиль «УАЗ Патриот». Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, 46-летний водитель внедорожника погиб.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 апреля. В экстренные службы обратился пассажир, оставшийся на берегу.

По его словам, в районе села Подъеланка водитель, несмотря на запрещающие знаки, решил пересечь акваторию водохранилища. Автомобиль затонул в 500 метрах от берега. Толщина льда в месте происшествия - около 30 сантиметров, состав его неоднороден. Сейчас лёд активно разрушается.

В итоге автомобиль вместе с водителем затонул на большой глубине – около 40 метров. К поискам тела планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда. 
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