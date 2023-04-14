В Прибайкальском нацпарке объявлен пожароопасный сезон

Он объявлен в некоторых лесничествах Ольхонского района Иркутской области



Пожароопасный сезон объявлен в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области с 14 апреля. Соответствующий приказ подписан директором ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Речь в документе идёт пока лишь о нескольких лесничествах, расположенных на степных участках в Ольхонском районе, а также на острове Ольхон.



- Снежный покров на указанных территориях практически сошёл, грунт и прошлогодняя травяная растительность высохли. Вместе с ветровыми нагрузками на открытых участках местности всё это является весьма пожароопасным сочетанием. Степь может вспыхнуть в любой момент, — отмечает Сергей Кочнев, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Для жителей населённых пунктов в границах Прибайкальского национального парка приближение пожароопасного сезона ознаменовалось визитами сотрудников отдела экологического просвещения: они проводят подворовые обходы и беседы по профилактике пожаров. К 13 апреля такие встречи уже состоялись в 11 посёлках и деревнях. Более 800 человек расписались в листах ознакомления с противопожарными правилами. В образовательных учреждениях и учреждениях культуры проводятся эколого-просветительские лекции и игры для детей и взрослых.



Как сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», для туристов начало пожароопасного сезона – это новый уровень ответственности, обязанность соблюдать определённые правила. Так, перед выходом на маршрут путешественнику будет необходимо убедиться, что класс пожарной опасности в выбранной им местности не превышает критического уровня и маршрут не закрыт. При показателях 4 и 5 выдача разрешений на посещение территории приостанавливается. В 2022 году так происходило на маршрутах, расположенных на острове Ольхон, в Тажеранских степях, на Большой Байкальской тропе и на Кругобайкальской железной дороге.



Электронная памятка о противопожарных правилах при посещении ООПТ прикрепляется к каждому выданному через электронную систему разрешению.



На лесных участках Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника, а также в заказниках Красный Яр и Тофаларский всё ещё сохраняется снежный покров. Именно он повлиял на относительно поздний срок начала пожароопасного сезона на этих заповедных территориях, в то время как в Иркутской области о начале пожароопасного сезона в 2023 году было официально заявлено ещё 6 апреля.



