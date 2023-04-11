11 апреля

10 апреля

Популярное

В Бурятии насмерть сбили 25-летнюю девушку

В Бурятии насмерть сбили 25-летнюю девушку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл в зоне пешеходного перехода

10 апреля в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Там была насмерть сбита 25-летняя девушка.

Всё произошло около 20:40 на автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск.

- 53-летняя водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны посёлка Онохой в направлении Улан-Удэ, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 25-летнюю девушку. Пешеход от полученных травм скончалась на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Водитель была освидетельствована – состояние опьянения не установлено.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная автоавария была зафиксирована 6 апреля в том же Заиграевском районе. Тогда в перевернувшейся легковушке погиб 26-летний молодой человек, ещё трое пострадали.

Ночью 6 апреля в Селенгинском районе погиб водитель опрокинувшейся «Лады Ларгус».

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ служебная собака учуяла у пассажира порох
В Улан-Удэ служебная собака учуяла у пассажира порох
Происшествия, 11.04.2023
Собака Ирон указала на наличие запаховых следов взрывчатых веществ
Девять человек спасли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ
Девять человек спасли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ
Происшествия, 11.04.2023
Детей и взрослых спустили по пожарной лестнице
В Бурятии стало меньше незаконных рубок
В Бурятии стало меньше незаконных рубок
Происшествия, 11.04.2023
Количество таких преступлений снизилось на 19%
В Братске в ДТП пострадали трое студентов
В Братске в ДТП пострадали трое студентов
Происшествия, 11.04.2023
Двое из пострадавших – подростки 
В Бурятии сотрудник УФСИН попался на подделке документов
В Бурятии сотрудник УФСИН попался на подделке документов
Происшествия, 10.04.2023
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

В пригороде Улан-Удэ полыхали два дома
В пригороде Улан-Удэ полыхали два дома
Происшествия, 10.04.2023
Тушение осложняли сильные порывы ветра
В Иркутске возбудили дело после нападения стаи собак на мальчика
В Иркутске возбудили дело после нападения стаи собак на мальчика
Происшествия, 10.04.2023
Ребёнок со множественными травмами находится в больнице
В Улан-Удэ родственницы обворовывали один и тот же магазин
В Улан-Удэ родственницы обворовывали один и тот же магазин
Происшествия, 10.04.2023
Они воровали косметику и уходовые средства
В Улан-Удэ один автомобиль парализовал движение трамваев
В Улан-Удэ один автомобиль парализовал движение трамваев
Происшествия, 10.04.2023
Вагоны из-за него простаивали несколько минут
В Улан-Удэ пьяный мужчина выпал с балкона
В Улан-Удэ пьяный мужчина выпал с балкона
Происшествия, 10.04.2023
Пострадавшего доставили в больницу
В пригороде Улан-Удэ второклассник накладывал палки на рельсы
В пригороде Улан-Удэ второклассник накладывал палки на рельсы
Происшествия, 10.04.2023
К ребёнку тут же выехали транспортные полицейские

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^