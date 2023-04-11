Наезд произошёл в зоне пешеходного перехода
10 апреля в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Там была насмерть сбита 25-летняя девушка.
Всё произошло около 20:40 на автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск.
- 53-летняя водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны посёлка Онохой в направлении Улан-Удэ, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 25-летнюю девушку. Пешеход от полученных травм скончалась на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель была освидетельствована – состояние опьянения не установлено.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная автоавария была зафиксирована 6 апреля в том же Заиграевском районе. Тогда в перевернувшейся легковушке погиб 26-летний молодой человек, ещё трое пострадали.
Ночью 6 апреля в Селенгинском районе погиб водитель опрокинувшейся «Лады Ларгус».
В Бурятии насмерть сбили 25-летнюю девушку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Собака Ирон указала на наличие запаховых следов взрывчатых веществ
Детей и взрослых спустили по пожарной лестнице
Количество таких преступлений снизилось на 19%
Уголовное дело передано в суд
Двое из пострадавших – подростки
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
Тушение осложняли сильные порывы ветра
Ребёнок со множественными травмами находится в больнице
Они воровали косметику и уходовые средства
Вагоны из-за него простаивали несколько минут
Инцидент произошёл во время обыска
Пострадавшего доставили в больницу
Инцидент произошёл в Гусиноозёрске
К ребёнку тут же выехали транспортные полицейские
Возгорание обнаружили поздно