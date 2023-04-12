В Улан-Удэ полыхал двухэтажный дом

Ночной пожар произошёл в Улан-Удэ 12 апреля. На улице Любови Шевцовой загорелся жилой двухэтажный дом.
- К месту вызова незамедлительно были направлены поздравления Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения горели второй этаж и кровля дома, была угроза распространения огня на соседние строения, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Пожар ликвидировали на площади 72 кв. м. Пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего и причина возгорания устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки в Бурятии потушен 31 пожар.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 11 апреля на улице Буйко произошёл пожар в многоквартирном двуэтажном доме. Детей и взрослых спускали по пожарной лестнице. Всего было спасено девять человек.
Днём 11 апреля в 113 микрорайоне Улан-Удэ дети устроили пожар в квартире. Всем трое несовершеннолетних были отправлены в больницу с признаками отравления продуктами горения.