12 апреля

11 апреля

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В Улан-Удэ полыхал двухэтажный дом

В Улан-Удэ полыхал двухэтажный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл ночью

Ночной пожар произошёл в Улан-Удэ 12 апреля. На улице Любови Шевцовой загорелся жилой двухэтажный дом.

- К месту вызова незамедлительно были направлены поздравления Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения горели второй этаж и кровля дома, была угроза распространения огня на соседние строения, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

 
Пожар ликвидировали на площади 72 кв. м. Пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего и причина возгорания устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки в Бурятии потушен 31 пожар.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 11 апреля на улице Буйко произошёл пожар в многоквартирном двуэтажном доме. Детей и взрослых спускали по пожарной лестнице. Всего было спасено девять человек.

Днём 11 апреля в 113 микрорайоне Улан-Удэ дети устроили пожар в квартире. Всем трое несовершеннолетних были отправлены в больницу с признаками отравления продуктами горения.

пожар

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