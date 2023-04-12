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В Улан-Удэ из-за детской шалости произошёл пожар

В Улан-Удэ из-за детской шалости произошёл пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Трое детей на время остались без присмотра

Во вторник, 11 апреля, во второй половине дня в 113 микрорайоне Улан-Удэ произошёл пожар. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение в спальной комнате в квартире на втором этаже многоквартирного дома.

Благодаря слаженным действиям пожарных, возгорание было оперативно ликвидировано на площади 12 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательной части № 8 Главного управления МЧС России по Бурятии.

- Установлено, что в момент возгорания в жилом помещении находились трое несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра. Из задымленной квартиры дети были эвакуированы вовремя вернувшейся домой матерью. С признаками отравления продуктами горения все трое были направлены в медучреждение для дополнительного обследования, - сообщает пресс-служба ведомства.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает горожан не оставлять детей без присмотра.

- Повторите с ребёнком телефоны экстренных служб, расскажите ему как правильно действовать при пожаре. Держите спички и другие источники огня в недоступном для детей месте, - призывают специалисты. 
пожар

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