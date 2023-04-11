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Девять человек спасли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ

Девять человек спасли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Детей и взрослых спустили по пожарной лестнице

Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном двуэтажном доме на улице Буйко. Там загорелась нежилая квартира

Когда на место прибыли первые пожарные, люди из окон второго этажа просили о помощи.

Всего было спасено девять человек.

- Личным составом пожарно-спасательной части № 2 по штурмовой лестнице спасены четверо взрослых и четверо детей со второго этажа дома. С использованием спасательного устройства по лестничному маршу эвакуирован один человек, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Владислав Буянов.



В результате возгорания на первом этаже в квартире повреждён пол на площади 10 кв. м., закопчены стены на площади 25 кв. м.

На полную ликвидацию пожара понадобилось около 40 минут. Работали 23 пожарных, было задействовано шесть единиц техники.

Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнём. Обстоятельства и виновные устанавливаются.

пожар

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