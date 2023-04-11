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В Братске братья до смерти избили мужчину

В Братске братья до смерти избили мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погибшего обнаружили на следующее утро

В Братске задержаны двое братьев, 19 и 22 лет. Им инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда мужчине, повлекшее по неосторожности его смерть.

По данным следствия, 4 апреля в районе гаражно-строительного кооператива «Прогресс» Братска двое молодых людей пришли на встречу с незнакомым им мужчиной. Они должны урегулировать конфликт, который возник у этого человека с их знакомыми.

- В ходе выяснения отношений братья причинили мужчине множественные телесные повреждения, избив его кулаками и палкой по различным частям тела, в том числе по голове. После избиения подозреваемые скрылись с места преступления. Потерпевший был обнаружен мёртвым на следующее утро, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Обвиняемых заключили под стражу. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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