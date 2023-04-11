В Братске братья до смерти избили мужчину

Погибшего обнаружили на следующее утро



В Братске задержаны двое братьев, 19 и 22 лет. Им инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда мужчине, повлекшее по неосторожности его смерть.



По данным следствия, 4 апреля в районе гаражно-строительного кооператива «Прогресс» Братска двое молодых людей пришли на встречу с незнакомым им мужчиной. Они должны урегулировать конфликт, который возник у этого человека с их знакомыми.



- В ходе выяснения отношений братья причинили мужчине множественные телесные повреждения, избив его кулаками и палкой по различным частям тела, в том числе по голове. После избиения подозреваемые скрылись с места преступления. Потерпевший был обнаружен мёртвым на следующее утро, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Обвиняемых заключили под стражу.

