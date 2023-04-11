Погибшего обнаружили на следующее утро
В Братске задержаны двое братьев, 19 и 22 лет. Им инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда мужчине, повлекшее по неосторожности его смерть.
По данным следствия, 4 апреля в районе гаражно-строительного кооператива «Прогресс» Братска двое молодых людей пришли на встречу с незнакомым им мужчиной. Они должны урегулировать конфликт, который возник у этого человека с их знакомыми.
- В ходе выяснения отношений братья причинили мужчине множественные телесные повреждения, избив его кулаками и палкой по различным частям тела, в том числе по голове. После избиения подозреваемые скрылись с места преступления. Потерпевший был обнаружен мёртвым на следующее утро, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Обвиняемых заключили под стражу.
В Братске братья до смерти избили мужчину
Происшествия, Фото:
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