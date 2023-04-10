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Под Иркутском горит склад пиломатериалов

Под Иркутском горит склад пиломатериалов
Происшествия, 
Возгорание обнаружили поздно

В деревне Столбова под Иркутском ликвидируют пожар на складе пиломатериалов.

- Информация о пожаре на складе поступила в пожарно-спасательную службу в 11:10. Пожар был обнаружен поздно: в переулке Производственном очевидцы увидели чёрный дым, который шёл с огороженной территории, где хранится пиломатериал. Развитию пожара на большую площадь способствовали сильный ветер и большой объём горючего материала, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



К тушению привлечены пожарные, а также добровольная пожарная команда села Урик.

Сейчас пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Тушению мешает сильный ветер.

Ликвидация открытого огня продолжается. 
пожар

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