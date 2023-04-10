Под Иркутском горит склад пиломатериалов









К тушению привлечены пожарные, а также добровольная пожарная команда села Урик.



Сейчас пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Тушению мешает сильный ветер.



Ликвидация открытого огня продолжается.



В деревне Столбова под Иркутском ликвидируют пожар на складе пиломатериалов.- Информация о пожаре на складе поступила в пожарно-спасательную службу в 11:10. Пожар был обнаружен поздно: в переулке Производственном очевидцы увидели чёрный дым, который шёл с огороженной территории, где хранится пиломатериал. Развитию пожара на большую площадь способствовали сильный ветер и большой объём горючего материала, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.