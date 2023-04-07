На трассе «Байкал» опрокинулась и загорелась фура







Водитель доставлен в больницу с различными травмами.



В настоящее время на данном участке движение не затруднено, на месте работает наряд ДПС.





7 апреля в Иркутской области на федеральной трассе «Байкал» фура DAF загорелась после опрокидывания. Авария произошла 96 км трассы в Слюдянском районе.48-летний водитель двигался из Иркутска в сторону Улан-Удэ.- Предварительно установлено, что водитель, управляя большегрузом DAF не учёл особенности и состояние транспортного средства и груза, а также скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением. В результате он допустил опрокидывание автомобиля с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Возгорание потушили приехавшие сотрудники МЧС.