07 апреля

06 апреля

Популярное

На трассе «Байкал» опрокинулась и загорелась фура

На трассе «Байкал» опрокинулась и загорелась фура
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель ехал из Иркутска в сторону Улан-Удэ

7 апреля в Иркутской области на федеральной трассе «Байкал» фура DAF загорелась после опрокидывания. Авария произошла 96 км трассы в Слюдянском районе.

48-летний водитель двигался из Иркутска в сторону Улан-Удэ.

- Предварительно установлено, что водитель, управляя большегрузом DAF не учёл особенности и состояние транспортного средства и груза, а также скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением. В результате он допустил опрокидывание автомобиля с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возгорание потушили приехавшие сотрудники МЧС.

 
Водитель доставлен в больницу с различными травмами.

В настоящее время на данном участке движение не затруднено, на месте работает наряд ДПС.

ДТП пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На трассе «Байкал» опрокинулась и загорелась фура
На трассе «Байкал» опрокинулась и загорелась фура
Происшествия, 07.04.2023
Водитель ехал из Иркутска в сторону Улан-Удэ
Житель Бурятии лишился «Хонды» из-за пьяной езды
Житель Бурятии лишился «Хонды» из-за пьяной езды
Происшествия, 07.04.2023
Мужчине назначили обязательные работы
Житель Бурятии украл телефон школьницы
Житель Бурятии украл телефон школьницы
Происшествия, 07.04.2023
Девочка обронила свой смартфон
В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину
В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину
Происшествия, 07.04.2023
Самостоятельно эвакуировались 10 человек
Забайкалец затопил баню и устроил лесной пожар
Происшествия, 07.04.2023
Виновник пытался скрыться от ответственности, но был пойман
В Бурятии пастух устроил лесной пожар
В Бурятии пастух устроил лесной пожар
Происшествия, 07.04.2023
Пожар, возникший накануне, всё ещё продолжают тушить
В Бурятии возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов
В Бурятии возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов
Происшествия, 07.04.2023
Стоимость пиломатериалов превысила 900 тысяч рублей
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Бурятии
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, 06.04.2023
Все не были пристёгнуты ремнями безопасности
Улан-удэнец убил жену одним ударом ножа в ягодицу
Улан-удэнец убил жену одним ударом ножа в ягодицу
Происшествия, 06.04.2023
Ссора возникла из-за пережаренной яичницы
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с наибольшим числом пожаров
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с наибольшим числом пожаров
Происшествия, 06.04.2023
В республике отмечен значительный рост техногенных пожаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^